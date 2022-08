Дерек Чисора: На хората им писна от глупостите на Тайсън Фюри (ВИДЕО)

Тайсън Фюри вече 4 поредни месеца не спира да спекулира с бъдещето си в професионалния бокс и изглежда това вече е дошло до гуша на Дерек Чисора, особено след като бе хвърлена ръкавицата срещу него през миналата седмица.

„Този тип не знае какво иска. Преди минута иска да се бие без пари, след това да се бие за 5 милиарда, след това ще си дава парите за благотворителност. Мисля, че на хората им писна от глупостите му. Ако ще се пенсионираш, пенсионирай се, радвай си се на парите, които си изкарал, поздравления! Прави, каквото си решил да правиш“, каза „Войната“ пред IFL TV.

Преди няколко дни „Циганския крал“ изненада всички със свое съобщение към Чисора, в което го предизвиква за трети мач, а след това стана ясно, че дори е имало предложение от няколко милиона към лагера на съперника. Малко по-късно обаче Фюри трябваше да оваканти пояса си на The Ring Magazine, а от WBC настояват за писменото му решение за бъдещето.

В същото време Боб Аръм излезе със съобщение, че е близо до организацията на мач за абсолютната шампионска титла срещу победителя от двойката Олександър Усик - Антъни Джошуа.

Неприятното при такива ситуации е, че феновете на бокса са подвеждани и така се отнема вниманието им от битките, които наистина се състоят.

