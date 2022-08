Байерн Мюнхен с още един изходящ трансфер

Байерн Мюнхен ще осъществи още един изходящ трансфер в следващите дни. Баварците ще продадат нидерланския нападател Джошуа Зиркзее, като се очаква офанзивният футболист да се завърне в Андерлехт, където през миналия сезон игра под наем.

Белгийският клуб продаде защитника Серхио Гомес на Манчестър Сити за 15 млн. евро и по този начин има средства да осъществи трансфера.

Байерн иска подобна сума за Зиркзее, който има договор с клуба до края на сезона. 21-годишният нападател не попада в плановете на Юлиан Нагелсман и ръководството иска да го продаде, за да си набави свежи средства за още едно ново попълнение до края на трансферния прозорец.

През миналия сезон Зиркзее вкара 17 гола за Андерлехт във всички турнири. Към него има интерес от Бундеслигата и Висшата лига, но желанието му е да премине с постоянен трансфер в белгийския гранд.

Joshua Zirkzee is close to a return to Anderlecht on a permanent deal. The Belgian club is in official negotiations with Bayern. After selling Sergio Gómez to Manchester City for €15m, Anderlecht now have room for manoeuvre financially. Zirkzee is open to the move [@hlnsport] pic.twitter.com/odKVUd5oz5