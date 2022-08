Джоузеф Паркър към следващия си опонент: Ще вдлъбна лицето ти! (ВИДЕО)

Джоузеф Паркър направи сериозна закана към Джо Джойс за предстоящия им сблъсък на ринга при най-тежките в бокса, като заяви, че ще вдлъбне лицето му навътре.

„Джо Джойс, ще си го получи, голямо буцо такава! Ще вдлъбна лицето ти! Това ще стане с теб, нещастнико“, каза новозеландецът в ново видео в компанията на Тайсън Фюри.

Двамата с „Циганския крал“ се превърнаха в неразделни дружки през изминалите няколко години, като винаги тренират заедно за своите боксови предизвикателства.

30-годишният Паркър ще се бие за сребърната титла на WBC, междуконтиненталната титла на WBO и интерконтиненталната на WBO срщеу британеца Джойс на 24 септември в „Манчестър Арена“.

HE’S GONNA SMASH YA FACE IN @JoeJoyceBoxing 🤣



GET UP THERE @joeboxerparker pic.twitter.com/tWjpbomRAp