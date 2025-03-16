Резултати от мачовете във Втора лига

Втора лига - 26-и кръг:
Пирин Благоевград - Спартак Плевен 2:1
ЦСКА 1948 II - Струмска слава 1:0
ЦСКА II - Несебър 2:0
Фратрия - Лудогорец II 2:2
Спортист Своге - Монтана 0:3
Ловеч - Миньор Перник 1:4
Дунав Русе - Беласица Петрич 1:0
Марек Дупница - Етър Велико Търново 1:0
17 март, понеделник, 15:30 ч
Добруджа Добрич - Янтра Габрово /пряко по Диема спорт/
17 март, понеделник, 17:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Ботев II Пловдив
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА