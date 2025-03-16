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Резултати от мачовете във Втора лига

Резултати от мачовете във Втора лига

16 Март, 2025 19:43 325 0

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  • монтана-
  • пирин благоевград-
  • марек-
  • миньор-
  • дунав-
  • добруджа

Остава да се изиграят още две срещи от кръга

Резултати от мачовете във Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 26-и кръг:

Пирин Благоевград - Спартак Плевен 2:1
ЦСКА 1948 II - Струмска слава 1:0
ЦСКА II - Несебър 2:0
Фратрия - Лудогорец II 2:2
Спортист Своге - Монтана 0:3
Ловеч - Миньор Перник 1:4
Дунав Русе - Беласица Петрич 1:0
Марек Дупница - Етър Велико Търново 1:0

17 март, понеделник, 15:30 ч
Добруджа Добрич - Янтра Габрово /пряко по Диема спорт/

17 март, понеделник, 17:00 ч
Локомотив Горна Оряховица - Ботев II Пловдив


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