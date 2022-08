„Роки“ детронира „Нигерийския кошмар“ със съкрушителен ритник в главата

Един от най-доминантните бойци в историята на UFC - Камару Усман, бе нокаутиран от Леон Едуардс на UFC 278 с брутален ритник в главата само 60 секунди преди финалния гонг.

„Роки“ шокира света, въпреки всички очаквания, че щеше да е поредната жертва на „Нигерийския кошмар“ и емоциите му след мача доказват, че сам не е бил убеден, че е способен на подобен шок.

Това е първа загуба в кариерата на Усман след цели 21 мача, което означава, че за пръв път от доста време насам ще имаме нов шампион полусредна категория.

HOLY S**T!!!! @LEON_EDWARDSMMA IS THE WW CHAMPION OF THE WORLD!!! #UFC278 pic.twitter.com/Ms9rwG1Ota