„Петролното дерби“ на Висшата лига предложи истински спектакъл

„Петролното дерби“ между Нюкасъл Юнайтед и Манчестър Сити предложи истински футболен спектакъл, като завърши 3:3.

Илкай Гюндоган откри резултата още в 5' и изглеждаше така, сякаш срещата ще бъде спечелена спокойно от „гражданите“, но след около половин час игра „свраките“ заиграха над всички очаквания, като дори в даден момент владееха топката над 90%.

Мигел Алмирон и Калъм Уилсън материализираха предимството на своя тим под мощната подкрепа на верните си фенове на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Киърън Трипиър пък увеличи аванса на домакините от пряк-свободен удар в 54', за да стресне максимално действащите шампиони.

Това подейства мобилизиращо на тима от Манчестър и Ерлинг Холанд върна отбора в играта, а Бернардо Силва оформи крайното 3:3.

Трипиър по-късно бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Кевин де Бройне, но ВАР се намеси и справедливо наказанието бе намалено само на жълт картон.

Точките в крайна сметка бяха поделени, благодарение на страхотната офанзивна мощ, демонстрирана и от двете страни на терена.

