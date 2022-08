Всички погледи са вперени в Група C на тазгодишната Шампионска лига

Тазгодишното издание на Шампионската лига ни предложи едно сравнително справедливо разпределение на отборите по групи, но една изпъква високо над всички останали и това е Група C, където са тимовете на Байерн Мюнхен, Барселона, Интер и Виктория Пилзен.

🚨 Our first opponent in the 2022/23 @ChampionsLeague Group C is Bayern Munich! #UCLdraw pic.twitter.com/4cjs9JB2rU