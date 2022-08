Базел си върна на ЦСКА и изхвърли българския тим от евротурнирите пред погледа на Роджър Федерер

Базел триумфира над ЦСКА в реванша за влизане в групите на Лигата на конференциите с 2:0 и така с общ резултат 2:1 се класира за същинската част от евротурнирите.

Фабиан Фрай и Михаел Ланг се превърнаха в герои за швейцарците със своите попадения в 66' и 84', но късметът изглежда дойде от Роджър Федерер, който бе на трибуните на „Сейнт Якоб Парк“, за да подкрепи тима.

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘

FC Basel 2-0 CSKA Sofia



🥳 Never count us out. @europacnfleague, we'll be seeing you again very soon. 😉#FCBSOF #UECL #MirSinBasel pic.twitter.com/ZNy524LQgz