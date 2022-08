Томас Мюлер: Господин Леванголски, ще се видим скоро в Мюнхен (ВИДЕО)

Един от лидерите на Байерн Мюнхен - Томас Мюлер, коментира жребия за груповата фаза на Шампионската лига. Баварците ще спорят с Барселона, където премина доскорошният голмайстор на тима Роберт Левандовски. В групата са още Интер и Виктория Пилзен.

"Страхотно е, че ще срещнем Барселона с Роберт Левандовски. За мен групата е страхотна, със страхотни отбори. Това ще бъдат незабравими вечери в Шампионската лига за футболните фенове. Ние обаче трябва да си напишем домашното, за да стигнем до осминафиналите", каза Мюлер пред официалния сайт на клуба.

Нападателят отправи и видеопослание до Левандовски: "Господин Леванголски, ще се видим скоро в Мюнхен".

Thomas Müller on Instagram: "Mr Lewangoalski, see you soon in Munich" pic.twitter.com/PjFzjnqoDD