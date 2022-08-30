15.00 Волейбол, Япония - Куба МАХ Спорт 1
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, десети етап Евроспорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 2
18.00 "Беласица" - "Етър" Диема спорт
18.30 Волейбол, Мексико - България МАХ Спорт 1
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 1
19.30 "Сасуоло" - "Милан" МАХ Спорт 3
21.30 "Кристъл Палас" - "Брентфорд" Диема спорт 3
21.30 "Фулъм" - "Брайтън" Нова спорт
21.30 Волейбол, Полша - САЩ МАХ Спорт 1
21.45 "Интер" - "Кремонезе" МАХ Спорт 3
21.45 "Рома" - "Монца" Ринг
21.45 "Саутхемптън" - "Челси" Диема спорт 2
22.00 "Лийдс" -" Евертън" Диема спорт
03.30 "Атлетико Паранаензе" - "Палмейрас" МАХ Спорт 4
30 Август, 2022 07:06 3430
Спортът по ТВ във вторник (30 август)
Ето какво може да гледаме днес
15.00 Волейбол, Япония - Куба МАХ Спорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА