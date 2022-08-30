Спортът по ТВ във вторник (30 август)

Мендеш е подновил преговорите с Челси за трансфер на Роналдо

Агентът на Кристиано Роналдо Жорже Мендеш е подновил преговорите с Челси за евентуален трансфер на звездата на Манчестър Юнайтед. Португалецът бе в пл ...