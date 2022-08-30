Майк Тайсън успокои феновете си

Майк Тайсън успокои феновете относно здравословните си проблеми. В последно време се появиха кадри, на които Железния си помага с огромен бастун, за да се движи, и дори използва инвалидна количка на летището. Запалянковците се притесниха за бившия шампион в тежка категория, още повече, че той самият каза, че „скоро ще умре“. 56-годишната легенда успокои всички, че става въпрос за хроничен проблем в гърба.

„Имам ишиас, който се обажда понякога. Когато се възпали, не мога да ходя“, обяви Тайсън пред Newmax TV. „Благодаря на Бог, че това е единственият здравословен проблем, който имам. Сега съм страхотно. Всички в дома ми сме благословени с това, което имаме и сме много доволни“, допълни Железния.

Тайсън се появи на публично място без видими проблеми, като посети кортовете в Ню Йорк в понеделник, за да гледа Серина Уилямс на Ю Ес Оупън. Той се придвижваше съвсем сам без никакви проблеми.