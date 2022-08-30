Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Майк Тайсън успокои феновете си

2180

Майк Тайсън успокои феновете си

  • майк тайсън-
  • бокс-
  • фенове-
  • спорт

Запалянковците се притесниха за бившия шампион в тежка категория, още повече, че той самият каза, че „скоро ще умре“

Майк Тайсън успокои феновете си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Майк Тайсън успокои феновете относно здравословните си проблеми. В последно време се появиха кадри, на които Железния си помага с огромен бастун, за да се движи, и дори използва инвалидна количка на летището. Запалянковците се притесниха за бившия шампион в тежка категория, още повече, че той самият каза, че „скоро ще умре“. 56-годишната легенда успокои всички, че става въпрос за хроничен проблем в гърба.

„Имам ишиас, който се обажда понякога. Когато се възпали, не мога да ходя“, обяви Тайсън пред Newmax TV. „Благодаря на Бог, че това е единственият здравословен проблем, който имам. Сега съм страхотно. Всички в дома ми сме благословени с това, което имаме и сме много доволни“, допълни Железния.

Тайсън се появи на публично място без видими проблеми, като посети кортовете в Ню Йорк в понеделник, за да гледа Серина Уилямс на Ю Ес Оупън. Той се придвижваше съвсем сам без никакви проблеми.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове