Уволниха първия треньор за сезона във Висшата лига

Отборът на Борнемут обяви, че е уволнил мениджъра Скот Паркър само три дни, след като бяха разгромени от Ливърпул. Мачът завърши при рекордното 9:0 за "червените". Гари О'Нийл временно ще отговаря за тима.

„Бих искал да израза благодарността си към Скот и неговия екип за техните усилия през времето, прекарано с нас. Нашата промоция обратно във Висшата лига миналия сезон под негово управление винаги ще бъде запомнена като един от най-успешните сезони в нашата история. Въпреки това, за да продължим да напредваме като отбор и клуб като цяло, безусловно е да сме съгласувани в нашата стратегия да управляваме клуба устойчиво. Трябва също така да показваме вяра и уважение един към друг. Това е подходът, който донесе толкова много успехи на този клуб в новата история и подходът, от който няма да се отклоним сега. Нашето търсене на нов старши треньор ще започне незабавно." - обяви собственикът на тима Максим Демин.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.