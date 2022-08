Ерлинг Холанд пренаписа историята на Висшата лига срещу Нотингам

Манчестър Сити разби с внушително 6:0 отбора на Нотингам Форес, благодарение на поредното страхотно представяне на Ерлинг Холанд.

Норвежецът вкара втори пореден хеттрик във Висшата лига, а с това той се превърна в първия играч в историята на шампионата, който бележи 9 гола в първите си 5 мача.

Жоао Кансело добави още един, а Хулиан Алварез се разписа на два пъти, за да оформят крайното 6:0.

Another one for the collection! ⚽#ManCity pic.twitter.com/wcz7bJ9UAQ