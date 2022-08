Байерн вкара 5 гола и за Купата на Германия

Виктория Кьолн и Байерн Мюнхен приключиха при резултата 0:5 в едни от първите кръгове от турнира за Купата на Германия.

Райън Гравенберх откри головата си сметка за „баварците“ в 35', а в добавеното време на първата част същото стори и Матис Тел.

След почивката Садио Мане, Джамал Мусиала и Леон Горецка довършиха започнатото.

„Баварците“ почти буквално скриха топката на третодивизионния си съперник, оставяйки му само 23% от владеенето в хода на целия двубой.

