Манчестър Сити официално привлече футболист от Борусия (Дортмунд)

Манчестър Сити официално привлече Мануел Аканжи от Борусия (Дортмунд), съобщиха от клуба. Сумата по трансфера не е оповестена, но медиите твърдят, че за него ще бъдат платени между 17 и 18 милиона евро.

Аканжи е подписал договор до лятото на 2027-а. 27-годишният швейцарец се присъединява към изобилстващата от качество отбрана на “гражданите”, където ще трябва да се бори за мясот с Рубен Диаш, Джон Стоунс, Нейтън Аке и Аймерик Лапорт.

“Да, харесвам начин, по който играе Манчестър Сити. Гледам много Премиър лийг и очевидно много от мачовете на отбора, защото те взеха титлата на няколко пъти. Наистина харесвам стила на игра, който отборът играе, и мисля, че мога да се впиша идеално в него”, заяви Аканжи пред сайта на клуба.

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



Read more ⤵️