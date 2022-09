Боксова легенда почина на 78: За него Мохамед Али твърдеше, че никой не го е удрял по-силно (ВИДЕО)

Боксовата легенда Ърни Шейвърс почина само ден след навършването на 78-годишна възраст. Новината бе потвърдена от редица спортни заглавия по целия свят.

Той остави зад гърба си цели 89 мача на ринга. От тях 74 победи с 68 нокаута, като така си заслужи статута на един от най-силните бойци изобщо в историята на тежка категория.

„Ърни Шейвър ме удари толкова силно, че разтърси родата им чак до Африка“, каза в типичния си култов стил Мохамед Али след двубоя им през 1977 г.

Жалкото е, че така и не стига до шампионските пояси в дивизията, въпреки шансовете срещу Али и Лари Холмс.

За пръв път той се качва на професионалния ринг през 1969 г., а последният му мач е през 1995 г.

“Earnie Shavers hit me so hard he shook my kinfolk in Africa!” - @MuhammadAli



RIP Earnie Shavers 🌹 pic.twitter.com/Nc1ps0rqdx