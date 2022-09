Ерик тен Хаг: Нямам търпение за предизвикателството на Арсенал (ВИДЕО)

Ерик тен Хаг призна, че очаква с нетърпение първото си голямо дерби срещу Арсенал този уикенд, въпреки факта, че неговият Манчестър Юнайтед не впечатлява по същия начин с играта си.

„Гледах Арсенал - тежък съперник! Започнаха наистина добре, както всички знаем. Вижда се, че са отбор, който е заедно отдавна, с треньор, който налага своята философия в тима. За нас това ще е добър тест, за който нямам търпение“, сподели нидерландецът по време на пресконференцията си преди мача.

Междувременно той призна, че Антони Марсиал няма да е на разположение, докато Аарън Уан-Бисака и Люк Шоу ще могат да се борят за титулярни позиции.

„Червените дяволи“ приемат „артилеристите“ на „Олд Трафорд“ на 4 септември от 18:30 часа българско време.

🗣 "I've seen Arsenal, tough opponent."



Erik ten Hag is looking forward to the test of facing Arsenal with the gunners winning five out of five pic.twitter.com/vAyUE7zpt6