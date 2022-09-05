Спортът по ТВ в понеделник (5 септември)

17.30 „Септември“ – „Черно море“ Диема спорт
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 2
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 1
19.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 2
19.30 „Монца“ – „Аталанта“ МАХ Спорт 3
19.30 „Салернитана“ – „Емполи“ Ринг
20.00 „Левски“ – „Арда“ Диема спорт
20.00 „Ал Араби“ – „Ал Сееб“ Нова спорт
21.45 „Торино“ – „Лече“ МАХ Спорт 3
22.00 „Мидълзбро“ – „Съндърланд“ Диема спорт 2
23.00 „Валядолид“ – „Алмерия“ МАХ Спорт 4
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