Тайсън Фюри: За мача с Джошуа съм сериозен 100%

Шампионът в тежка категория на WBC Тайсън Фюри обяви днес, че е напълно сериозен за битка срещу Антъни Джошуа през месец декември.

По-рано днес известният журналист Майкъл Бенсън разкри в Twitter:

“Еди Хърн разкри, че е говорил със сина на Франк Уорън - Джордж Уорън за битка между Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през декември: „Лично аз не смятам, че Фюри е сериозен, но ако е, както казах на Уорън снощи, 100% ще седнем и ще се бием."

Тайсън Фюри реагира мълниеносно и само няколко минути след това коментира поста на Майкъл Бенсън така:

“Това е лесна битка за привилегии от нормален шампион до претендент и съм 100% сериозен”, отговори Циганския крал в Twitter.

This is easy fight to make normal champion to challenger privileges, & I’m 100% serious 🧐



Let’s rumble uk 🇬🇧 https://t.co/tV2CeNXOyg