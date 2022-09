Атлетико Мадрид и Порто си вкараха 3 гола в добавеното време

Атлетико Мадрид спечели домакинството си срещу Порто с 2:1, като всички попадения паднаха в добавените минути на двубоя.

Марио Ермосо откри резултата в 91', а в 96' Матеус Урибе изравни от дузпа, отсъдена за игра с ръка именно на Ермосо.

Антоан Гризман пък за пореден път се превърна в герой за „дюшекчиите“ с гола си в 101'.

