Заложиха още един пояс за битката между Головкин и Алварез

Дългоочакваният завършек на трилогията между Генадий Головкин и Саул Алварез е напът да приключи на 17 септември, а залогът сега става още по-голям, защото от Световния боксов съвет (WBC) създадоха нов шампионски пояс, който ще бъде разигран за пръв път именно в мегасблъсъка в суперсредна категория.

Отличието се нарича „Коланът Сапотека“, който ще бъде известен още, като „Коланът на Ягуара войн“.

Вдъхновението за новата титла идва от изчезналата цивилизация на Сапотеките - древно индианско общество, доминирало в региона на южна Мезоамерика далеч преди пристигането на Христофор Колумб.

Поясът е красиво избродиран с ярки цветове, йероглифи и нокти. Там са и националните знамена на държавите, които членуват в Световния боксов съвет.

Today, we unveil the "Zapoteca Belt" also known as “Jaguar Warrior Belt”, a masterpiece created by the greatest artisans of the Zapotec culture, from the State of Oaxaca.



This special trophy will be contested by #CaneloGGG on Sept. 17 at the T-Mobile Arena. pic.twitter.com/xRdTeQMMBn