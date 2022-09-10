Спортът по ТВ в събота (10 септември)

11.00 Рали, световен шампионат МАХ Спорт 1
11.10 Германски шампионат за туристически автомобили Диема спорт 3
14.00 "Падерборн" -" Регенсбург" Диема спорт
14.00 "Карлсруе" - "Хайденхайм" Нова спорт
14.00 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 "Райо Валекано" - "Валенсия" МАХ Спорт 4
15.30 Паркур, световна купа БНТ 3
16.00 "Наполи" - "Специя" МАХ Спорт 3
14.30 "Фулъм" - "Челси" Диема спорт 2
14.50 Супербайк: Световен шампионат, Франция, първо състезание Евроспорт 2
16.00 Супербайк: Световен шампионат, Франция, първо състезание Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Щутгарт" Диема спорт
16.30 "Лайпциг" - "Борусия" (Д) Нова спорт
17.00 "Ливърпул" - "Уулвърхемптън" Диема спорт 2
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
17.00 Рали, световен шампионат МАХ Спорт 1
17.15 "Еспаньол" - "Севиля" МАХ Спорт 4
17.30 "Фамаликао" - "Бенфика" Ринг
18.45 "Локомотив" (Сф) - "Левски" Диема спорт
19.00 "Интер" - "Торино" МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, световно първенство, полуфинал МАХ Спорт 1
19.00 Сенжи, бойна вечер от Варна МАХ Спорт 2
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, смесени двойки, финал Евроспорт 1
19.20 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, четвърти етап Евроспорт 2
19.30 "Кадис" - "Манчестър Сити" МАП Спорт 3
19.30 "Манчестър Сити" - "Тотнъм" Диема спорт 2
19.30 "Шалке" - "Бохум" Диема спорт 3
20.00 "Спортинг" - "Портимонензе" Ринг
21.00 "Черно море" - "Хебър" Диема спорт
21.00 Спортно катерене: Световна купа в Единбург, скорост, мъже и жени Евроспорт 2
21.30 "Фортуна" - "Ханза" Нова спорт
21.45 "Сампдрория" - "Милан" :МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, европейско първенство, осминафинал БНТ 3
22.00 "Атлетико" - "Селта" МАХ Спорт 4
22.00 "Марсилия" - "Лил" Диема спорт 3
22.00 Волейбол, световно първенство, полуфинал МАХ Спорт 1
22.30 "Порто" - "Шавеш" Ринг
22.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, жени, финал Евроспорт 1
02.00 Бокс, бойна вечер от Монтана Диема спорт 3
03.05 "Чикаго" - "Интер Маями" МАХ Спорт 4
03.25 Суперкарси, трето състезание в Оклънд МАХ Спорт 1
03.35 "Далас" - "Лок Андджейлс ФК МАХ Спорт 3
04.30 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, "Шест часа на Фуджи" Евроспорт 1
10 Септември, 2022 08:55 7950
Спортът по ТВ в събота (10 септември)
Ето какво може да гледаме днес
11.00 Рали, световен шампионат МАХ Спорт 1
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