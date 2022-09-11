10.55 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт
13.00 Рали, световен шампионат МАХ Спорт 1
13.00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Монца Евроспорт 1
13.00 Триатлон: Суперлига в Мюнхен Евроспорт 2
13.30 "Аталанта" - "Кремонезе" Ринг
12.00 Плажен футбол МАП Спорт 3
14.00 "Страсбург" - "Клермон" Диема спорт 2
14.00 Голф, Европеаски тур МАХ Спорт 2
14.15 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт
14.45 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, пети етап Евроспорт 1
15.00 "Реал" - "Майорка" Дима спорт
15.00 Паркур, световна купа БНТ 3
16.00 "Арсенал" - "Евертън" Диема спорт 2
16.00 "Лече" - "Монца" МАХ Спорт 1
16.00 "Сасуоло" - "Удинезе" Ринг
16.00 "Болоня" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
16.00 "Уест Хем" - "Нюкасъл" Нова спорт
16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3
16.15 Колоездене: Гран При на Фурмие Евроспорт 1
17.15 "Елче" - "Атлетик" МАХ Спорт 4
17.45 ЦСКА - "Славия" Диема спорт
18.00 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21 Евроспорт 1
18.05 "Рен" - "Оксер" Нова спорт
18.30 "Кристъл Палас" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
19.00 "Лацио" - "Верона" МАХ Спорт 3
19.00 Борба, световно първенство БНТ 3
19.30 "Хетафе" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, "Маями" - "НЙ Инглънд" МАХ Спорт 2
20.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, двойки, жени, финал Евроспорт 2
20.15 "Ботев" (Вр) - "Лудогорец" Диема спорт
21.30 "Астерас" - "Арис" Диема спорт 3
21.45 "Ювентус" - "Салернитана" Ринг
21.45 "Монако" - "Лион" Диема спорт 2
21.45 Мач от Серия Б Нова спорт
21.45 Баскетбол, европейско първенство, осминафинал БНТ 3
22.00 "Бетис" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
22.00 Волейбол, световно първенство, финал МАХ Спорт 1
22.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, финал Евроспорт 1
23.20 НФЛ, "Минесота" - "Грий бей" МАП Спорт 2
11 Септември, 2022 08:15 1 0470
Спортът по ТВ в неделя (11 септември)
Ето какво може да гледаме днес
10.55 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт
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