Спортът по ТВ в неделя (11 септември)

10.55 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт

13.00 Рали, световен шампионат МАХ Спорт 1

13.00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Монца Евроспорт 1

13.00 Триатлон: Суперлига в Мюнхен Евроспорт 2

13.30 "Аталанта" - "Кремонезе" Ринг

12.00 Плажен футбол МАП Спорт 3

14.00 "Страсбург" - "Клермон" Диема спорт 2

14.00 Голф, Европеаски тур МАХ Спорт 2

14.15 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт

14.45 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, пети етап Евроспорт 1

15.00 "Реал" - "Майорка" Дима спорт

15.00 Паркур, световна купа БНТ 3

16.00 "Арсенал" - "Евертън" Диема спорт 2

16.00 "Лече" - "Монца" МАХ Спорт 1

16.00 "Сасуоло" - "Удинезе" Ринг

16.00 "Болоня" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3

16.00 "Уест Хем" - "Нюкасъл" Нова спорт

16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3

16.15 Колоездене: Гран При на Фурмие Евроспорт 1

17.15 "Елче" - "Атлетик" МАХ Спорт 4

17.45 ЦСКА - "Славия" Диема спорт

18.00 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21 Евроспорт 1

18.05 "Рен" - "Оксер" Нова спорт

18.30 "Кристъл Палас" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2

19.00 "Лацио" - "Верона" МАХ Спорт 3

19.00 Борба, световно първенство БНТ 3

19.30 "Хетафе" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, "Маями" - "НЙ Инглънд" МАХ Спорт 2

20.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, двойки, жени, финал Евроспорт 2

20.15 "Ботев" (Вр) - "Лудогорец" Диема спорт

21.30 "Астерас" - "Арис" Диема спорт 3

21.45 "Ювентус" - "Салернитана" Ринг

21.45 "Монако" - "Лион" Диема спорт 2

21.45 Мач от Серия Б Нова спорт

21.45 Баскетбол, европейско първенство, осминафинал БНТ 3

22.00 "Бетис" - "Виляреал" МАХ Спорт 4

22.00 Волейбол, световно първенство, финал МАХ Спорт 1

22.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, финал Евроспорт 1

23.20 НФЛ, "Минесота" - "Грий бей" МАП Спорт 2

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