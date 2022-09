Боксьор заби кроше на съдия (ВИДЕО)

Боксов съдия пострада по време на мача между Марио Агияр и Брандън Глантън снощи. Реферът получи ляво кроше в брадичката, но въпреки това не падна на земята, а просто леко се олюля и продължи да си върши работата.

Мексиканецът Агияр удари съдията без да иска в опит да уцели Глантън. Мачът бе за вакантната глобална титла на WBO в категория полутежка. Агияр влезе в боя като аутсайдер и бе нокаутиран във втори рунд след тежко ляво кроше на Глантън, за който това е 17-а поредна победа.

Водещата новина от мача обаче бе ударът в лицето на рефера. В социалните мрежи случката веднага получи широк отзвук. „Този съдия има здрава брадичка“, написа един от феновете. Друг допълни „Съдията прие този удар добре. Браво на него!“

Боксовият промоутър Луи Дибела също коментира: „Уау, това се случи тази вечер! Най-добрият удар за рунда всъщност отиде право в лицето на рефера“.

THE REFEREE HAS GOT A CHIN 👊😂 pic.twitter.com/yWYR4oYoiI