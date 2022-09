Клоп отново се скара на журналист по време на пресконференция (ВИДЕО)

Юрген Клоп за втора поредна седмица попада в заглавията на спортните ежедневници с реакцията си срещу журналист по време на пресконференцията му преди домакинството в Шампионската лига на Ливърпул срещу Аякс.

Германецът се опитваше да чуе въпрос на един от репортерите, докато фотограф му правеше снимки, а звукът от фотоапарата му заглушаваше звука.

Старши-треньорът на „мърсисайдци“ помоли за няколко секунди тишина, с което все пак предизвика повече усмивки, отколкото негативни емоции.

🗣 "You with the camera!"



Jurgen Klopp gets frustrated with a photographer as the sound of them taking pictures is drowning out the questions pic.twitter.com/lr2qWTZdij