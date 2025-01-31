Резултати и класиране в Лига Европа

Резултати от мачовете от последния кръг на основната фаза в Лига Европа:
Аякс - Галатасарай 2:1
Рома - Айнтрахт (Франкфурт) 2:0
Атлетик Билбао - Виктория Пилзен 3:1
Динамо (Киев) - Ригас ФС 1:0
Мидтюленд - Фенербахче 2:0
Твенте - Бешикташ 1:0
Ференцварош - АЗ Алкмар 4:3
ФКСБ - Манчестър Юнайтед 0:2
Макаби (Тел Авив) - Порто 0:1
Ница - Бодьо/Глимт 1:1
Олимпиакос - Карабах 3:0
Лион - Лудогорец 1:1
Рейнджърс - Юнион Сен Жилоаз 2:1
Реал Сосиедад - ПАОК 2:0
Андерлехт - Хофенхайм 3:4
Спортинг (Брага) - Лацио 1:0
Славия (Прага) - Малмьо 2:2
Тотнъм - Елфсборг 3:0
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1 Град Козлодуй
00:23 31.01.2025