Резултати и класиране в Лига Европа

Манчестър Юнайтед мина и през ФКСБ за пета поредна победа в Лига Европа

Манчестър Юнайтед надделя с 2:0 над румънския ФКСБ като гост в Букурещ в мач от последния 8-и кръг на редовната фаза в Лига Европа. За "Червените ...