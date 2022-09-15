09.30 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.45 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
15.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, трети етап Евроспорт 1
17.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, трети етап Евроспорт 1
19.00 Борба, световно първенство БНТ 3
19.45 "Шериф" - "Манчестър Юнайтед" МАХ Спорт 3
19.45 "Мидтиланд" - "Лацио" МАХ Спорт 4
19.45 "Трабзонспор" - "Цървена звезда" Ринг
19.45 "Монако" - "Ференцварош" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Бетис" - "Лудогорец" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Рома" - ХИК Диема спорт 3
22.00 "Партизан" - "Ница" МАХ Спорт 4
22.50 Футзал, Парагвай - Португалия БНТ 3
01.35 Футзал, Аржентина - Испания БНТ 3
15 Септември, 2022 06:32 4980
Спортът по ТВ в четвъртък (15 септември)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
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