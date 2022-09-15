Спортът по ТВ в четвъртък (15 септември)

Наполи игра с повече хора и получи две дузпи, за да пречупи Рейнджърс

Рейнджърс отстъпи привидно с прекалено тежкото 0:3 от Наполи, но клубът принуди италианският гранд да се потруди доста за трите точки в Шампионската л ...