Тайната зад гола на Джейсън Санчо - необичаен подарък от фен (ВИДЕО)

Нападателят на Манчестър Юнайтед - Джейдън Санчо, вкара първото попадение срещу Шериф Тираспол в Лига Европа снощи и реши да го отпразнува, като покаже на камерите футболните си кори. Причината е, че така той се отблагодари на човека, който му ги е подарил, а именно един от верните почитатели на английския национал.

„Той ми подари кори и ме помоли да ги нося. Така просто реших да покажа, че бях с тях в онзи момент“, каза Санчо пред BT Sport.

Видеото на любопитния момент бе публикувано в социалните мрежи преди седмица, но след снощи се превърна в хит, особено сред суеверните почитатели на футбола.

This interaction between Sancho and a fan is too wholesome 🥹

