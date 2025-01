Кой къде се класира в Лига Европа?

След изиграването на последния кръг в шампионатната фаза на Лига Европа станаха ясни първите осминафиналисти и отборите, които си осигуриха място на плейофите. Според предварителната схема на УЕФА потенциалните двойки за следващата фаза също са известни, а точните съперници ще бъдат определени на жребия в петък.

Лацио завърши на първо място с равен брой точки с Атлетик Билбао, но с по-добра голова разлика от баските. Следват Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Директно за осминафиналите се класираха още Айнтрахт, Лион, Олимпиакос и Рейнджърс.

🚨 Europa League - Knockouts Bracket!



🧵 Detailed bracket/draw explanation with all the answers posted at our P-Page: https://t.co/kgmcUxgkZ8 pic.twitter.com/zKgbaLeZhe