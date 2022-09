100 грама разлика между „Канело“ и „GGG“ (ВИДЕО)

Саул Алварез и Генадий Головкин преминаха успешно официалния кантар преди поредния мач помежду им и се оказва, че разликата между двамата е само 113 грама в полза на казахстанеца.

„Канело“ отчете тегло от 75,86 кг., докато „GGG“ е 75,98 кг. Двамата пасват идеално в суперсредна категория и изглежда, че всички предпоставки за един страхотен завършек на трилогията са налице.

Двубоят ще се състои от 03:00 часа българско време в нощта на събота срещу неделя.

1️⃣ day away to witness the final chapter of this rivalry 👀



Watch #CaneloGGG3 | Live on https://t.co/FoiaUucI53 (excl. MX, KZ & LATAM) | DAZN PPV in US, CA, UK, IRE, AUS & NZ pic.twitter.com/yJn1xDsWv4