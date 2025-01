Дъщерята на Синди Кроуфорд вече е с ново гадже след раздялата с Остин Бътлър

Моделът Кая Гербер изглежда бързо е преодоляла раздялата си с Остин Бътлър и е намерила нова тръпка в лицето на актьора Луис Пулман.

23-годишната красавица беше забелязана в сряда вечерта в Лос Анджелис в близка компания с 32-годишния актьор. Двамата празнуваха рождения му ден в популярния ресторант Salazar в източен Ел Ей, където присъстваше и известният му баща, актьорът Бил Пулман.

По време на вечерята звездата от сериала “Palm Royale” сияеше от щастие, заснета да се смее и разговаря оживено с останалите гости. Кая остана до рожденника през цялата вечер, като на няколко пъти дори нежно се облегна на ръката му, докато той разговаряше с баща си — звездата от хитовия филм “Денят на независимостта”.

Според източник на списание People, двамата прекарват все повече време заедно през последните няколко седмици. „Те са сладка двойка и обичат да поддържат нещата спокойни и ненатрапчиви“, допълва източникът.

Представителите на Кая и Луис все още не са коментирали официално новината за връзката им.

Кая Гербер впечатли с непретенциозен, но стилен външен вид, носейки тъмно дънково яке и черни панталони. Тя добави към визията си зелено шалче около врата и черни обувки на равна подметка. Луис Пулман пък се появи в черно бомбър яке, което комбинира с бяла блуза с дълъг ръкав, дънки, кафяви ботуши и бейзболна шапка.

