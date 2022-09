15-годишен пренаписа историята на английския футбол при убедителен триумф на Арсенал

15-годишният Итън Нуанери се превърна в най-младия футболист в историята на елитния футбол на Англия, след като дебютира с екипа на Арсенал при успеха с 0:3 над Брентфорд.

Момчето влезе от резервната скамейка в добавеното време на мястото на Фабио Виейра, а преди мача Микел Артета призна шеговито, че Нуанери все още дори не е завършил гимназия.

