„Канело“ сложи точка на спора си с Головкин (ВИДЕО)

Саул Алварез триумфира над Генадий Головкин в най-голямата битка в супер средна категория, доминирайки в хода на почти целия мач.

Единодушното решение на съдиите въпреки това предизвика известен смут, тъй като разликата, според мнозина, бе доста по-голяма, отколкото показват крайните резултати. Тримата рефери край ринга дадоха 116:112, 115:113 и 115:113, докато почти всички водещи анализатори дадоха само 3-4 рунда на казахстанеца.

„Канело“ вече официално може да се похвали, че има 2 победи и 1 равенство срещу „GGG“, за да може без капка съмнение да се зове безспорен световен шампион.

Canelo and GGG embrace in the middle of the ring 👏#CaneloGGG3 pic.twitter.com/MCe21KTCUa