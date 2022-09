Кличко заговори за пълно унищожение и призова света

Боксовата легенда Витали Кличко изригна в интернет по повод решението на руския президент Владимир Путин за частична мобилизация в страната. Кметът на Киев отсече, че така Путин започва процеса по разпад на собствената си държава и собственото си ликвидиране.

"Мобилизацията и ядрените заплахи няма да помогнат на агресора Путин да завладее и унищожи Украйна. Тиранинът започна процеси, които ще го погребат.

И цивилизованият свят трябва най-после да разбере, че злото трябва да бъде напълно унищожено, а не да говори за "мирни преговори", написа Витали Кличко в Телеграм.

Думите му веднага се появиха във всички местни медии и предизвикаха широк световен отзвук.

Брат му Владимир също коментира темата, но далеч по-умерено.

"Обявяването на мобилизация е признание за слабост. Така Русия ще ускори упадъка си. Нищо не може да ни спре", написа Кличко.

This mobilization announced today is an admission of weakness. Russia will thus precipitate its fall. Nothing can reboost them. Nothing can stop us 🇺🇦#WeAreAllUkrainians #Ukraine