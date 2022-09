Федерер: Въпреки че наистина обичам тениса, съм доволен, че няма да играя повече

Тенис идолът Роджър Федерер ще изиграе тази вечер последния си мач - на двойки за Laver Cup в партньорство с вечния си съперник Рафаел Надал. Великият швейцарец говори пред медиите преди тази съдбовна среща.

"Не знам как ще се справя с всичко това. Имал съм много по-трудни моменти в миналото. Бил съм ужасно нервен преди мачове през всичките тези години", отговори Федерер на пресконференцията на въпрос дали ще се оправи с емоциите, които ще го залеят по време на мача.

"Можех да пристигна всеки път и да кажа: "Надявам се да спечеля този турнир". И това се случваше 15 години или повече. Беше привилегия за мен", призна тенисистът.

