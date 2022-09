Лионел Меси генерирал приходи в размер на 700 милиона

Суперзвездата на Пари Сен Жермен - Лионел Меси е изиграл основна роля за сериозните финансови постъпления в касата на френския шампион. Според данните на „El Economista“, аржентинецът е генерирал приходи в размер на 700 милиона евро за ПСЖ, които са постъпили в клубната каса чрез рекламни договори.

След привличането на Меси през лятото на 2021-а година споразуменията с няколко глобални марки като „Dior“, „Gorillas“, „Crypto.com“, „PlayBetR“, „GOAT“, „Smart Good Thins“, „Volt“, „Big Cola“, „Sports Wate“ и „Autohero“ са станали още по-изгодни за парижани, защото са донесли с 13% повече приходи на клуба, твърдят от „El Economista“. Договори, които преди неговото идване са били на стойност между 3 и 5 милиона евро, са достигнали стойност между 5 и 8 милиона евро. В допълнение Меси е докарал на клуба още 10 нови спонсора.

Продажбите на фланелки също са се увеличили, През последната година ПСЖ е продал над 1 милион фланелки на цена между 90 и 160 евро. Повече от 60% от тях са на екипи с името и номера на Лионел Меси.

Парижани привлякоха Меси като свободен агент, като аржентинецът подписа договор за две години. В първата от тях той получи 30 милиона евро, а през втория сезон трябва да прибере 40 милиона. Увеличението на приходите от спонсорските договори обаче със сигурност не само компенсира разходите по привличането на суперзвездата, но носи и немалко приходи на клуба.

