Сестрата на Роналдо: Португалците са болни, бездушни и неблагодарни хора

„Португалците са болни, бездушни и неблагодарни хора“, които не ценят това, което Кристиано Роналдо е направил и продължава да прави за страната си. Това заяви в гневно обръщение сестрата на аса на Манчестър Юнайтед Катя Авейро в своя профил в „Инстаграм“.

Повод за рязкото ѝ изказване бяха призивите на медии и фенове Роналдо да бъде оставен извън състава за решаващия мач от Лигата на нациите срещу Испания. След двубоя, който „мореплавателите“ загубиха в самия край и по този начин пропуснаха възможността да играят на финалите през следващата година, тези настроения се засилиха още повече и някои изразиха мнение, че Роналдо повече не трябва да получава повиквателни. Ката Авейро заяви, че не е изненадана от поведението на своите сънародници, но подчерта, че Кристиано си остава най-добрият футболист в света и когато той е на колене, трябва да му бъде подадена ръка.

"Той има на своя страна семейството си и тези, които го обичат. Те винаги ще бъдат до него, независимо какво става. Но това, което се случва в момента, изобщо не ме изненадва. Португалците са свикнали да плюят в чинията, от която ядат. Винаги е било така. Затова, когато някой се измъкне от пепелта и промени манталитета, това пречи... Винаги ще бъдем с теб, кралю мой. Бъди спокоен.

Нужно е да подаваме ръка на тези, които винаги са давали всичко от себе си за Португалия. Португалците обаче са болни, дребни, бездушни и вечно неблагодарни. Този човек е на колене и няма кой да му подаде ръка. Това е жестоко. А той винаги е давал толкова много и продължава да дава. Този човек се казва Кристиано Роналдо и той просто е най-добрият играч в света", пише Авейро.

It is necessary to give help to those who have always given their hand to their country, but the Portuguese are soulless and forever ungrateful. This man who sits, no one can help him, this is cruel. pic.twitter.com/gVq0FsENuK