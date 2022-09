Вицепрезидент в Барса за Меси: Би било възможно завръщане

Има реална възможност Лионел Меси да се завърне в Барселона. В последните седмици все по-настоятелно се пише и говори за подобна възможност, а сега нов тласък на тези слухове бе даден и от вицепрезидента на тима по икономическите въпроси Едуард Ромеу, който потвърди за подобна възможност.

“Това би било възможно поне от финансова гледна точка, защото, ако се завърне, ще стане като свободен агент. Но това е решение, което трябва да бъде взето от треньорския щаб и играча. Не съм аз човекът, който да взима такива решения, но е възможно, въпреки че такава възможност не е включена в бюджета. Той е икона на клуба и това винаги ще бъде негов дом. Спасихме Барса, но все още не всички проблеми са решени. Финансово все още не сме в добро здраве и ще продължават строгите икономии, има още доста работа за вършене, но през сезон 2024/25 ще бъдем на нивото, което ни приляга,” обясни той.

