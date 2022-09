Играч на Реал Мадрид окача футболните обувки

Полузащитникът на Реал Мадрид Тони Кроос може да прекрати състезателната си кариера през лятото на 2023-а година, съобщава „AS“. Според източника 32-годишният германец отказва да обсъди с мадридския клуб удължаването на договора, който изтича в края на сезон 2022/2023.

Отбелязва се, че полузащитникът планира да се оттегли на върха на кариерата си и не иска да пречи на развитието на млади играчи.

В същото време Реал вече започна да търси заместник на Кроос. Един от кандидатите е 21-годишният бразилски полузащитник на Фламенго Гомес да Силва.

Кроос направи 2 асистенции в 8 мача за Реал Мадрид във всички турнири този сезон.

🚨| Real Madrid believe the chances of Toni Kroos’ retiring after this season are ‘high’ @diarioas on @YouTube pic.twitter.com/7RweRobsQ5