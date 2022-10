Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, разкри на какво се дължи големият му талант и феноменалната форма, в която се намира. Според нападателя в основата на всичко това са кулинарните умения на баща му.

„Преди всеки домакински мач ям лазанята на баща ми - и това явно се отплаща. Вероятно слага нещо вътре, някаква специална съставка. Почти не му помагам. Най-често просто лежа на дивана и го гледам. Ето как работи всичко...“, каза с усмивка синът на Алф-Инге Холанд.

Ерлинг е във вихъра си от началото на сезона във Висшата лига, като до момента има отбеляза 3 хеттрика в 5 домакински мача за „гражданите“.

❓ – What's in your father's lasagna?@ErlingHaaland: – Good question. I’ve had it before every home game now. And that turns out fairly well every game.



