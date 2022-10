Екоактивист се сблъска буквално с гнева на американски футболист по време на мач от NFL (ВИДЕО)

Срещата от Националната футболна лига между Лос Анджелис Рамс и Сан Франциско 49-ърс се превърна в поредната цел на екоактивисти, за да изразят недоволството си от човешкото влияние върху природата, но този път един от атлетите на терена реши да вземе нещата в свои ръце и да сложи точка на проявата, предаде Fox News.

Неизвестен мъж нахлува на игрището с факла в ръка и надписи по тениската му, призоваващи за подкрепа в делото „Смитфиълд“.

Една от звездите на „овните“ обаче реши буквално да удари едно рамо на стюардите, за да може с едно движение да свали мъжа на земята, за да може той да бъде изведен от стадиона. Това бе ветеранът Боби Вагнер.

Организацията Right To Rescue пое отговорност за действията на своя съмишленик.

OMG BOBBY WAGNER JUST TRUCKED THE FAN THAT RAN ON THE FIELD pic.twitter.com/uwoEzkrFxc