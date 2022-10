Везенков попадна в топ 10 на най-добрите баскетболисти в Евролигата

Александър Везенков получи огромно признание от изданието Eurohoops, което подреди класацията за най-добрите 50 баскетболисти на турнира Евролига.

Българинът се нареди на седмо място в подреждането след страхотните си изяви през пролетта и лятото в състезанието.

Най-добрият, според специализираното издание, е Василие Мицич от Анадолу Ефес, а пред Везенков са още Шейн Ларкин, Валтер Таварес, Майк Джеймс, Никола Миротич и Уил Крайбърн.

Here is the second part of the Top 50 #EuroLeague players, from 20th to the tophttps://t.co/9nIKVuUYHI