Джокович надигра Циципас във финала в Астана

Новак Джокович добави още 500 точки към актива си в ATP, след като триумфира на турнира в Астана, където във финала спореше със Стефанос Циципас.

Сърбинът не остави никакви шансове на съперника си и след 76 минути затвори двата сета с 3:6, 4:6.

„Ноле“ не допусна нито една брейкточка и наложи високото си темпо още от първата точка.

Това е титла №90 в кариерата на Джокович, като за пръв път вдига трофея от Казахстан.

WINNING MACHINE!! 🏆



🇷🇸 @DjokerNole storms to his 90th tour-level title, defeating Tsitsipas 6-3, 6-4 in Astana 💥@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/uchMzQEKnO