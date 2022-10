Арсенал си върна върха в класирането след страхотен мач срещу Ливърпул

Арсенал спечели дербито срещу Ливърпул с 3:2, за да сложи край на една дълга серия от мачове без успех над „мърсисайдци“. Това бе едва второто поражение на Юрген Клоп от „артилеристите“, откакто пое своя тим през 2015 г.

След само 58 секунди игра резултатът бе открит, благодарение на Габриел Мартинели, който се озова очи в очи с Алисон Бекер след отличен пас в коридор на Мартин Йодегор.

Гостите обаче се окопитиха и започнаха да владеят топката по-уверено, докато домакините се прибраха в задни позиции и заиграха на контраатака. Това бе продиктувано и от успешната висока преса на съперника.

Дарвин Нунеш най-накрая се отпуши след първия кръг във Висшата лига, за да изравни резултата в 34'. Той бе намерен с премерено подаване по земя от Луис Диаш, за да може уругваецът да се хвърли на шпагат и да намери мрежата.

