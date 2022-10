Комичен момент в Лига Европа: Звезда на Арсенал едва не изпрати топката в апартамент на фен (ВИДЕО)

Арсенал победи Будьо/Глимт с 1:0 като гост в групите на Лига Европа и продължава да е безгрешен в турнира. Победата на английския тим донесе Букайо Сака, но и в един от комичните моменти в турнира отново бе замесен именно той.

Английският национал не просто не уцели вратата, а и стадиона, като дори почти прати топката в апартамента на нищо неподозиращ леко разсеян фен на Будьо, живеещ близо до стадиона.

Bukayo Saka’s shot heading towards a man just chilling in his flat…



Only the Europa League😂 pic.twitter.com/7HJF9bUcKP