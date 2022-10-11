Спортът по ТВ във вторник (11 октомври)

Кристиано Роналдо имаше нужда от 21 сезона и 943 мача, за да запише 700 гола в клубния футбол

Звездата на Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо поздрави своите съотборници след победата с 2:1 над Евертън в мача от 10-ия кръг на Висшата лига на Ан ...