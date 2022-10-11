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Спортът по ТВ във вторник (11 октомври)

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Спортът по ТВ във вторник (11 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (11 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Колоездене: Обиколка на Лангкави, първи етап Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
13.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2
17.00 "Борусия" (Д) - "Севиля" (младежи) МАХ Спорт 2
18.30 Волейбол, световно първенство, четвъртфинал (жени) МАХ Спорт 1
19.45 "Копенхаген" - "Манчестър Сити" МАХ Спорт 3
19.45 "Макаби" (Хайфа) - "Ювентус" МАХ Спорт 4
22.00 ПСЖ - "Бенфика" МАХ Спорт 2
22.00 "Борусия" (Д) - "Севиля" МАХ Спорт 1
22.00 "Милан" - "Челси" МАХ Спорт 3
22.00 "Шахтьор" - "Реал" МАХ спорт 4


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ за ИНФОТО господин КОВАЧЕВ

    06:32 11.10.2022

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