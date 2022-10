Циганския цар предизвика слабак

Антъни Джошуа, Мануел Чар, Дерек Чисора… Тайсън Фюри предизвика доста народ напоследък. И не е спрял до тук. Последният, който влезе в полезрението на Циганския цар е слабак, който е загубил повече мачове, отколкото е спечелил. Фюри предизвика шампиона на централния регион явно без дори да знае името му.

„Точно си мислех, в салона сме и точно приключих тренировката за сряда. Спечелил съм всеки колан в бокса, освен един. И това е на шампиона в централния регион във Великобритания. Така че предизвиквам, който е носителя на пояса. Това е моят колан, искам го, защото не съм го печелил“, обяви Фюри.

„Това е единствената титла, която не съм печелил и който я държи да знае, че идвам за него“, допълни шампионът на WBC.

🥊 Tyson Fury has called for a fight against the Central Area heavyweight champion 👀 👑



🎥 @Tyson_Fury#Boxing #TysonFury pic.twitter.com/y1l1Wk4bap