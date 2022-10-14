Резултати и голмайстори от лигата на конференциите

Радомир Чолаков: Най-лесно може да се взриви парламента, ако някой влезе и каже Бойко Рашков шеф на КПКОНПИ

От първия ден казваме, че тази страна може да се управлява с широки консенсуси, носени от широко мнозинство. С "Демократична България" нямам ...