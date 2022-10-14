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Резултати и голмайстори от лигата на конференциите

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Резултати и голмайстори от лигата на конференциите

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Срещите от 4-ия кръг

Резултати и голмайстори от лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Снощи се изиграха мачовете от 4-ия кръг на груповата фаза на Лигата а конференциите. Ето всички резултати и голмайстори:

Група А
Истанбул Башакшехир 3:0 РФС
1:0 Дениз Турук 11`, 2:0 Стефано Окака 45`, 3:0 Стефано Окака 72`

Фиорентина 5:1 Хартс
1:0 Лука Йович 6`, 2:0 Кристиано Бираги 22`, 3:0 Николас Гонсалес 32`, 4:0 Антонин Барак 38`, 4:1 Стивън Хъмфрис 47`, 5:1 Николас Гонсалес 78`

Група В
ФКСБ 0:5 Силкеборг
0:1 Каспер Куск 12`, 0:2 Андерс Клюнге 16`, 0:3 Сьорен Тенгстед 63, 0:4 Себастиа Йоргенсен 68`, 0:5 Себастиа Йоргенсен 70`

Уест Хем 2:1 Андерлехт
1:0 Саид Бенрама 14`, 2:0 Джаръд Боуен 30`, 2:1

Група С
Аустрия Виена 0:1 Виляреал
0:1 Николас Джаксън 87`

Апоел Беер Шева 1:1 Лех Познан
1:0 Томер Хемед 9`, 1:1 Филип Шимчак 44`

Група D
Партизан 2:0 Кьолн
1:0 Фусени Диабате 15`, 2:0 Рикардо Гомеш 52`

Ница 1:2 Словачко
1:0 Софиян Диоп 14`, 1:1 Михал Томич 75`, 1:2 Петр Райнберк 87`

Група Е
Аполон Лимасол 1:0 АЗ Алкмаар
1:0 Валентин Роберж 32`

Вадуц 1:2 Днипро
0:1 Янис Амаш 25`, 1:1 Елмин Растодер 30`, 1:2 Артьом Добник 90+1`

Група F
Юргорден 4:2 Гент
1:0 Кале Холмберг 21`, 2:0 Густав Викхайм 42`, 3:0 Емануел Банда 45+5`, 4:0 Густав Викхайм 46`, 4:1 Лоран Депоатър 61`, 4:2 Юго Кайперс 73`

Шамрок Роувърс 0:2 Мьолде
0:1 Давид Фофана 33`, 0:2 Кристиан Ериксен 69`

Група G
Клуж 2:0 Славия Прага
1:0 Чиприан Дек 11`, 2:0 Камора 85`

Балкани 1:2 Сивасспор
1:0 Арменд Тачи 36`, 1:1 Хакан Арслан 72`, 1:2 Карол Ангелски 81`

Група Н
Слован Братислава 3:3 Базел
0:1 Дариан Мал 28`, 1:1 Владимир Вайс 45+2`, 2:1 Юрай Куцка 49`, 3:1 Александър Чаврич 53`, 3:2 Анди Диуф 55`, 3:3 Анди Зечири 72`

Жалгирис 2:1 Пюник Ереван
1:0 Фабиен Урега 23`, 2:0 Ренан Оливейра 42`, 2:1 Арас Озбилис 78`


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