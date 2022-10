Ето ВИДЕО от момента, в който Кристиано Роналдо отказва на Тен Хаг да влезе в игра

В социалните мрежи се появи видео, за което потребители твърдят, че е от момента, в който Кристиано Роналдо казва на Ерик тен Хаг, че няма да влезе в игра. Става дума за двубоя на Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм на 19 октомври. Към края на двубоя тогава мениджърът поиска от нападателя да се подготви за смяна, но той отказа, след което демонстративно си тръгна от терена още преди края на мача.

От записа се вижда как Тен Хаг казва нещо на стоящия на пейката Роналдо, който обаче с жест му показва, че нещо не е съгласен. После португалецът се премества край тъчлинията, където поздравява излизащите си съотборници Джейдън Санчо и Каземиро, преди да се отправи към тунела.

Мениджърът потвърди, че CR7 е отказал да влезе като смяна и след това е напуснал стадиона преди края на срещата, което пък му се случва за втори път от лятото насам, тъй като го стори и в една контрола - срещу Райо Валекано. Сега Роналдо беше наказан от треньора с изваждане от състава за дербито с Челси и пращане да тренира с тима до 21 години. От вчера обаче той отново е в първия отбор.

New footage shows there was a slight argument between the two as Ten Hag asked him to come in, and Ronaldo refused to play.