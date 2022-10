Байерн Мюнхен за пореден път унижи Барселона

Барселона инкасира загуба с 0:3 от Байерн Мюнхен, за да видим шестата поредна победа на „баварците“ над своя именит съперник, като головата разлика така набъбна до 22:4.

Садио Мане и Ерик Максим Чупо-Мотинг се разписаха през първата част за гостите, а в добавеното време Роберт Левандовски мислеше, че си е спечелил дузпа, но ВАР се намеси, за да установи, че Матайс де Лихт е докоснал топката преди да наруши баланса на поляка, така че наказателният удар бе отменен от Антъни Тейлър.

След паузата Серж Гнабри реши, че е наказал испанския си съперник, но положението на крилото при атаката бе в засада, така че трябваше да изчакаме до финалните акорди на срещата, за да видим как Бенжамен Павар оформя футболната класика, макар и след асистенция на Гнабри.

„Барса“ приключи срещата без нито един точен удар към вратата на Свен Улрайх, който заместваше контузения Мануел Нойер.

За втора поредна година Барселона ще трябва да се примири с участие в Лига Европа, след като по-рано Интер разгроми Виктория Пилзен със същия резултат и вече бе обезсмислил срещата на „Ноу Камп“.

